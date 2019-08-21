Бледанс устроила фотосессию в трендовом платье в горох

Эвелина Бледанс в этом году отметила 50-летие. Однако актриса выглядит гораздо моложе своих лет и может дать фору многим своим ровесницам. Более того, она строит карьеру и воспитывает «особенного» сына Семена. Малыш родился с синдромом Дауна. Звезда делает все, чтобы ее ребенок рос счастливым. Она регулярно вывозит его на море. Этим летом они отдохнули в Турции.

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Сейчас артистка уже погрузилась в свой рабочий график, но это не помешало ей поделиться кадрами с недавней фотосессии. На снимках Эвелина позирует в сиреневом платье в пол с глубоким декольте и с трендовым гороховым принтом. За счет легкой ткани образ кажется невесомым. На ветру подол наряда развивался, открывая стройные ноги знаменитости. Образ Бледанс дополнила босоножками на каблуке и жемчужным чокером.

Поклонники пришли в восторг от наряда актрисы. Они одарили женщину комплиментами. «Какая роскошная красотка! Платье очень идёт и цвет, и фасон», «Удачи вам моя любимая Эвелина. Платье супер и вы тоже», «Вот это ногиииии», «А как все поняли, что под платьем ничего нет?», «Какая женщина! А какая фигура!», — прокомментировали пост подписчики. Многие поразились тому, что Эвелина не стала надевать нижнее белье.

Звезде, по всей видимости, некогда было отвечать на вопросы подписчиков. Она предупредила, что весь ее день расписан буквально по минутам. По словам артистки, у нее запланировано несколько съемок, пробы на одну из главных ролей в полнометражном фильме, а также поход на светское мероприятие, которое организовал Гоша Куценко.

А вам понравился наряд Бледанс?