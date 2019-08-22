ЗВЕЗДЫ

Семейный отдых: возлюбленная Виторгана отдохнула с сыном от Плетнева на Кипре

Нино Нинидзе отдыхает не только с наследником, но и с Максимом Виторганом, который тоже взял в отпуск детей.

Семейный отдых: возлюбленная Виторгана отдохнула с сыном от Плетнева на Кипре
Нино Нинидзе. фото: instagram.com/ninosha13/

Роман Максима Виторгана и Нино Нинидзе уже перестал быть тайной. Если первое время они отмалчивались, то потом просто вместе уехали в отпуск. Они провели время в Греции, где катались на яхте и встречали закат, а теперь отдыхают на Кипре. С собой влюбленные взяли детей от прошлых отношений. Похоже, что знакомство двух семей прошло успешно. На одном из снимков актер позировал с маленьким Платоном от Ксении Собчак, 23-летней дочерью Полиной и 18-летним сыном Даниилом от первой жены Виктории.

А Нинизе, которая переживает развод с Кириллом Плетневым, привезла с собой сына Сашу. Малыш заметно подрос и с удовольствием познает мир. На днях актриса поделилась новым фото, на котором запечатлена с наследником на прогулке. Малыш был облачен в бриджи и рубашку с коротким рукавом темного цвета. А вот Нино облачилась в платье с запахом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ девушка дополнила сумкой на ремешке, шлепками и солнцезащитными очками.

«Вот и лето подходит к концу», — написала она.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многим также понравился наряд 28-летней Нинидзе. «Лето 2019 заканчивается, но оно принесло массу эмоций», «Лето же в душе», «Хорошенькая», «Влюблена», «Какое платье, шик», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что актриса начала строить отношения с Плетневым в 2014 году, но свадьбу они сыграли лишь четыре года спустя. Похоже, что именно это и разрушило их отношения. А вот Максим прожил с Собчак в браке шесть лет. Они объявили о разводе в марте этого года. Тогда Ксения уже встречалась с новым возлюбленным режиссером Константином Богомоловым.

Как вы считаете, Нино и Максим подходят друг другу?

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Звездные детиЗвездный стильМаксим Виторганмода и стильНино Нинидзе

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Семейный отдых: возлюбленная Виторгана отдохнула с сыном от Плетнева на Кипре
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