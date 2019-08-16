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Высокие отношения: Собчак прокомментировала снимок Виторгана с детьми

Актер и его новая возлюбленная отдыхают в Греции вместе с наследниками от предыдущих отношений.

Высокие отношения: Собчак прокомментировала снимок Виторгана с детьми
Максим Виторган и нино Нинидзе перестали скрывать свои отношения и познакомили детей ФОТО: Instagram

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе не скрывают своих отношений и выкладывают в Instagram фото совместного отдыха на Кипре вместе со всеми своими детьми. При этом бывшая жена Виторгана, Ксения Собчак, миролюбиво комментирует снимки.

Дочь Максима, начинающая актриса Полина Виторган, успела подружиться с Нино и проводит время с пользой. Вместе с новой подругой отца она репетирует разные сцены.


Ксения Собчак прокомментировала одну из фотографий бывшего мужа, где Максим вместе со своими тремя детьми: «Все прекрасные такие».

Подписчики знаменитостей в соцсетях восхищаются мудростью бывших супругов, говоря, что у них «высокие отношения».

Хотя недавняя публикация Виторгана в соцсети, где он рассуждает о преимуществах своей новой возлюбленной перед бывшей женой-изменницей, наводит на мысль о том, что не все обиды еще забыты.

«Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете. И бегите от тех, кто не терпит пустоты — именно без нее возникают «черные дыры», засасывающие в себя все живое и уже давно неживое», — написал философский пост Виторган.

По словам артиста, на такие мысли его натолкнула книга Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы», которую он начал читать.


Подписчики ждали ответной публикации Собчак, однако ее не последовало. Наиболее вероятно, что Ксении сейчас не до скандалов: она на отдыхе вместе с режиссером Константином Богомоловым и, говорят, готовится к новой свадьбе.

В пользу того, что Ксения сейчас занята, говорят публикации Константина Богомолова. Утром он поделился снимком со светской львицей. Фото намекает на очень теплые отношения, которые царят у пары, пишет сайт OA.

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Тэги:

Виторган и НинидзеКсения Собчак

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Высокие отношения: Собчак прокомментировала снимок Виторгана с детьми
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