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Виторган заявил, что Богомолов «рассказывает сказки» про сломанный нос

Актер отреагировал на один из постов светской львицы и своей бывшей супруги.

Виторган заявил, что Богомолов «рассказывает сказки» про сломанный нос
Виторган вспомнил историю про сломанный нос Богомолова/globallookpress.com

Актер Максим Виторган высказался по поводу «сломанного носа» режиссера Константина Богомолова. Напомним, что минувшей зимой произошла громкая история. Виторган, который на тот момент был еще женат на Ксении Собчак, устроил разборки около одной из модных кофеен Москвы с режиссером Богомоловым, который начал встречаться с его супругой.

Ответ Виторгана Собчак. Фото
Виторган подколол Богомолова по поводу сломанного носа/https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

После этого Богомолов в СМИ утверждал, что Виторган во время «разговора по душам» сломал конкуренту нос. При этом на восстановление у нынешнего возлюбленного Ксении Собчак ушло несколько недель.

Недавно в Instagram светская львица разместила философский пост. В нем она порассуждала о том, что многие звезды с помощью социальных сетей просто хотят похвастаться. При этом многими качествами, которые выпячивают перед окружающими, они на самом деле не обладают.

Под публикацией своей бывшей супруги как раз и отметился Максим Виторган, припомнивший историю с «избиением» Богомолова. «Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но… мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?» — спросил актер свою бывшую жену. Та, правда, пока его выпад оставила без внимания.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган

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Виторган заявил, что Богомолов «рассказывает сказки» про сломанный нос
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