Муж Нюши публично признался певице в любви

Нюша долгое время занималась только карьерой и совершенно не уделяла время личной жизни. Однако в 2017 году певица уже не скрывала свой роман с Игорем Сивовым, а летом они сыграли пышную свадьбу на Мальдивах. Тогда девушка призналась, что мечтает о детях. Долго ждать пополнения в семье не пришлось. В ноябре 2018 года артистка родила дочку, чье имя до сих пор хранит в тайне. Теперь звезда совмещает карьеру и материнство.

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Этим летом Нюша даже переехала вместе с семьей в просторный загородный дом. Там у ее ребенка появилось много места для игр. Теперь во время гастролей девушка всегда находит время на небольшой отдых с мужем и наследницей. Недавно она с размахом отпраздновала свой день рождения в кругу близких. Похоже, что это натолкнуло Сивова на размышления. Он решил признаться возлюбленной в любви.

По словам Игоря, проснувшись утром он понял, что очень сильно любит жену. Мужчина отметил, что счастлив, так как у него есть возлюбленная, которой он посвящает все слова любви.

«Любовь невозможно измерить подарками, поступками, словами, поцелуями, потому что она живёт внутри нас. И неважно, сколько вам лет, ведь сердце способно испытывать море разных эмоций независимо от возраста!», — написал главный советник президента Международной федерации студенческого спорта.

Он добавил трогательный снимок, где запечатлен вместе с Нюшей в ресторане. «Я именно сейчас осознал, что такое жизнь, что значит жить и любить, а главное быть любимым», — отметил супруг певицы. Поклонники признались, что считают эту пару очень гармоничной. «Какие счастливые», «Вы для меня пример для подражания, такие хорошие», «Это просто замечательно, вам так повезло найти свою любовь», «Самое главное, чтобы это не было пустыми словами», «Это так трогательно и мило, обожаю вас», — отозвались подписчики.

А вам нравится эта пара?