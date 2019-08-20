ЗВЕЗДЫ

«Бесценные моменты»: Нюша поделилась кадрами с собственного дня рождения

Исполнительница устроила праздник в честь 29-летия.

«Бесценные моменты»: Нюша поделилась кадрами с собственного дня рождения
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

Нюша организовала праздник по случаю своего 29-летия. Несмотря на то, что день рождения певица отметила еще 15 августа, памятные фотографии с вечеринки она получила только на днях. Исполнительница поделилась с верными почитателями свежими кадрами, заверив, что она напиталась невероятным зарядом эмоций, окунувшись в атмосферу праздника и беззаботного веселья. Именно этого не хватало Нюше после того, как она стала мамой.

Заботы о малышке, концерты и выступления на музыкальных фестивалях — график певицы расписан по минутам. Однако, несмотря на это артистке удается найти время для того, чтобы побыть наедине с мужем. В первых числах августа супруги летали во Францию, устроив романтические каникулы в Париже.

Рассказывая о своем празднике в честь дня рождения, Нюша подметила, что она осталась довольна организацией торжества. Кроме того, исполнительнице удалось загадать заветное желание, перед тем, как она задула свечки на торте. Вот только делиться с подписчиками своими мечтами знаменитость не стала.

«Это был волшебный день!! Бесценные моменты… Как думаете, что я загадала?!» — обратилась к поклонникам певица.

Напомним, что вместе с мужем Игорем Сивовым Нюша воспитывает девятимесячную дочку. Имя малышки супруги до сих пор держат в тайне.

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«Бесценные моменты»: Нюша поделилась кадрами с собственного дня рождения
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