«Возраст, когда можно все»: 68-летний Садальский поделился философией прожитых лет

68-летний блогер Стас Садальский давно демонстрирует непосредственное отношение к жизни. Кажется, он достиг того мироощущения, когда можно расслабиться и больше не переживать о мнении окружающих. В своем Instagram популярный артист поделился философией прожитых лет.

Садальский разместил собственный снимок, изменив его фотошопом. Актер наложил на лицо эффект тату и пририсовал смешные короткие усики. Видимо, тем самым дав понять, что ему не страшно быть шутом. Ведь он точно знает, что у него внутри, а внешнее его волнует мало. Текст соответствующий: «Мне нравится мой возраст, когда уже можно, еще можно и…все можно!»

Есть и второе обращение к подписчикам. В нем Садальский процитировал трактат «Назир» из еврейского Талмуда. Актеру понравились его заповеди для тех, кому за 50. Они учат наслаждаться общением с людьми вместо потворства или возвышения над ними, путешествиям вместо накопительства, жизни в настоящем, без оглядки на прошлое или будущее, спокойной любви к внукам, поскольку перед ними нет обязательств, принятию болезней без ропота, отказу от лишних заработков, ведь жить нужно здесь и сейчас. И еще многому другому.

Напомним, ранее актер уже примерял виртуальное тату и резко высказывался о тех, кто делает наколки на своем теле.