НОВОСТИ

Садальский нарисовал на лице татуировку

Актеру эксперимент не понравился. Он заявил, что никогда не станет делать себе наколку по-настоящему.

Садальский нарисовал на лице татуировку
Станислав Садальский/globallookpress.com

Заслуженный артист России Станислав Садальский нарисовал на лице татуировку при помощи компьютерной программы. Эффект знаменитости настолько не понравился, что он обратился к врачу.

Помощь, правда, понадобилась не самому актеру, он-то уверен, что с его головой все в порядке, а вот у тех, кто носит перманентный рисунок – нет.

«Один мой родственник постоянно украшает себя тату. Я спросил у специалиста-психиатра, почему. Он ответил: «Желание сделать татуировку на теле объясняется попыткой скрыть какой-то физический недостаток». Явных недостатков я у него не увидел. Значит все-таки это в мозгу?» — порассуждал Садальский.

Актер считает, что ни один нормальный человек не станет не только делать тату, но и советовать ее нанести. По словам Садальского, хороший мастер должен сначала поинтересоваться, готов ли человек ходить с наколкой до конца своих дней, и только потом приступать к работе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Станислав СадальскийСтас Садальскийтатутатуировкататуировки звездтатуировки на телефрики

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский нарисовал на лице татуировку
Интересно?
Поделись с друзьями: