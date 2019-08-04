Актеру эксперимент не понравился. Он заявил, что никогда не станет делать себе наколку по-настоящему.

Заслуженный артист России Станислав Садальский нарисовал на лице татуировку при помощи компьютерной программы. Эффект знаменитости настолько не понравился, что он обратился к врачу.

Помощь, правда, понадобилась не самому актеру, он-то уверен, что с его головой все в порядке, а вот у тех, кто носит перманентный рисунок – нет.

«Один мой родственник постоянно украшает себя тату. Я спросил у специалиста-психиатра, почему. Он ответил: «Желание сделать татуировку на теле объясняется попыткой скрыть какой-то физический недостаток». Явных недостатков я у него не увидел. Значит все-таки это в мозгу?» — порассуждал Садальский.

Актер считает, что ни один нормальный человек не станет не только делать тату, но и советовать ее нанести. По словам Садальского, хороший мастер должен сначала поинтересоваться, готов ли человек ходить с наколкой до конца своих дней, и только потом приступать к работе.