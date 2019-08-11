ЗВЕЗДЫ

Как волки: Стас Садальский сочинил легенду про коллег

Историю актер опубликовал в своем блоге.

Как волки: Стас Садальский сочинил легенду про коллег
Стас Садальский /globallookpress.com

Заслуженный артист России и довольно известный блогер Стас Садальский периодически балует своих подписчиков короткими рассказами или легендами. Со свойственной ему иронией он нередко высмеивает пороки человечества. На этот раз под его острое перо попали коллеги, которых он сравнил с волками.

Итак, в своем Instagram Садальский описал историю, которая произошла между волками и собакой. В его легенде хищники загнали пса и хотели его сожрать, однако собаке удается уговорить волков этого не делать в обмен на верную службу. Звери соглашаются и какое-то время живут мирно, но после наступления голодной зимы они меняют свое решение и съедают верного пса.

«Косточки похоронили. Поставили надгробие. Думают, как подписать, от кого? «От друзей»? Так вроде, какие такие друзья, раз сожрали… «От врагов»? Так два года вместе бок о бок жили, охотились, никто в обиде не был… Подумали и написали: «От коллег», — резюмировал Стас Садальский.

Справедливости ради отметим, актер в своем послании не уточнил, про своих коллег он написал или в общем смысле. Однако на вопрос одного из пользователей, не его ли соратники по цеху вдохновили на творчество, Стас предпочел промолчать и просто поставить в ответ «лайк». А выводы каждый должен сделать сам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramВолки и овцылегендарные артистыпритчаСтанислав СадальскийСтас Садальский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как волки: Стас Садальский сочинил легенду про коллег
Интересно?
Поделись с друзьями: