Как волки: Стас Садальский сочинил легенду про коллег

Заслуженный артист России и довольно известный блогер Стас Садальский периодически балует своих подписчиков короткими рассказами или легендами. Со свойственной ему иронией он нередко высмеивает пороки человечества. На этот раз под его острое перо попали коллеги, которых он сравнил с волками.

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Итак, в своем Instagram Садальский описал историю, которая произошла между волками и собакой. В его легенде хищники загнали пса и хотели его сожрать, однако собаке удается уговорить волков этого не делать в обмен на верную службу. Звери соглашаются и какое-то время живут мирно, но после наступления голодной зимы они меняют свое решение и съедают верного пса.

«Косточки похоронили. Поставили надгробие. Думают, как подписать, от кого? «От друзей»? Так вроде, какие такие друзья, раз сожрали… «От врагов»? Так два года вместе бок о бок жили, охотились, никто в обиде не был… Подумали и написали: «От коллег», — резюмировал Стас Садальский.

Справедливости ради отметим, актер в своем послании не уточнил, про своих коллег он написал или в общем смысле. Однако на вопрос одного из пользователей, не его ли соратники по цеху вдохновили на творчество, Стас предпочел промолчать и просто поставить в ответ «лайк». А выводы каждый должен сделать сам.