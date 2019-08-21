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Весь в отца: сын Дмитрия Певцова научился играть на гитаре

Теперь 12-летний подросток исполняет баллады со своим отцом.

Весь в отца: сын Дмитрия Певцова научился играть на гитаре
Дмитрий Певцов и сам поет, и сына учит. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Дмитрий Певцов поделился со своими подписчиками в Instagram неожиданной новостью: его 12-летний сын Елисей научился играть на гитаре. Ранее мальчик играл только на фортепиано, рассказал артист, но три недели назад взял в руки струнный инструмент и вот уже исполняет бессмертную песню Владимира Высоцкого «Песня о друге».

Дмитрий выложил видео, как они на пару с сыном играют на гитарах, Елисей при этом поет и исполняет художественный свист.

В комментариях поклонники восхищаются талантами Елисея, многие отмечают, что Певцов очень правильно воспитывает сына, и парнишку ждет большое будущее.

Напомним, мальчик родился в семье Дмитрия Певцова и актрисы Ольги Дроздовой. Этим летом отец возил сына на съемки кино на Байкал, подарив ему незабываемых каникулы.

А чему вы учите своих детей?

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Владимир ВысоцкийгитараДмитрий ПевцовЕлисей Певцовталантливые дети

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Весь в отца: сын Дмитрия Певцова научился играть на гитаре
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