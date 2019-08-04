«Аквамен по-русски»: Певцов снимается в холодной воде Байкала

Актер Дмитрий Певцов продолжает делиться с подписчиками кадрами со съемок картины «Даю посадку», которые проходят в Иркутской области. На новом фото он отыгрывает роль, стоя по пояс в воде Байкала. В подписи к снимку артист признался, что, несмотря на лето, ему довольно холодно, но спасает одежда. На фото видно, что Певцов зашел в воду в рубашке и свитере. Напомним, что вода в Байкале только в некоторых местах прогревается до 20-22 градусов, а вообще она достаточно холодная.

Подписчики Дмитрия похвалили фото. Они сравнили актера в этом образе с дядькой Черномором, Посейдоном или Нептуном.

«Аквамен по-русски», — прокомментировала одна из поклонниц.

Местные жители посоветовали Певцову сходить в баньку после таких съемок — чтобы не застудиться. А вообще, по мнению многих комментаторов, вода в Байкале придает силу и здоровье.

Напомним, с актером в Иркутскую область улетел его 11-летний сын Елисей. Мальчик сопровождает папу на съемочную площадку и, похоже, счастлив иметь такие каникулы.