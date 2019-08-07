Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына

Дмитрий Певцов поздравил сына Елисея с днем рождения. В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.

На этих снимках мальчик запечатлен как совсем маленьким, так и уже подросшим. «Елисей Певцов родился 07.08.2007. Спасибо его маме!» – подписал ролик народный артист. Подписчиков растрогало видео Певцова, и они поспешили поздравить звездную семью с праздником.

«Дима, если бы все мужчины могли так трепетно относиться к мамам своих детей, так открыто любить, как это делаете вы. Низкий поклон вам», «Отец зачетный! Замечательное поздравление!», «Мудрости вам, а парню – одаренности и светлый жизненный путь. Храни всех Господь!» – высказались фанаты.

К слову, Дмитрий старается посвящать Елисею все свое свободное время. Он даже взял сына на съемки нового фильма «Даю посадку», которые проходят сейчас в Иркутской области. И недавний день ВДВ родственники тоже отметили вместе. Певцов устроил мальчику экскурсию на вертолете, который пролетел над озером Байкал.