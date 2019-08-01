КИНО

Дмитрий Певцов прокатил 11-летнего сына на вертолете

Елисей отправился с отцом на Байкал, в Иркутскую область, где актер снимается в очередной картине.

Дмитрий Певцов прокатил 11-летнего сына на вертолете
Дмитрий Певцов/instagram.com/dima_pevtsov/

Судя по публикациям Певцова в его аккаунтах в социальных сетях, летние каникулы своего сына Елисея актер использует, чтобы побыть как можно больше с ним рядом. Он не отправил парня на отдых с мамой, актрисой Ольгой Дроздовой, или одного, например, в спортивный лагерь. Как примерный отец, актер развлекает Елисея сам, заодно приобщая его к творческому процессу.

Недавно Певцов был с сыном в Валаамском монастыре, затем отправился с мальчиком на Байкал. Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram видео со съемок картины «Даю посадку» в Иркутской области с участием Елисея.

На роликах актера и в аккаунтах кинокомпании, снимающей этот короткометражный фильм, показан съемочный процесс изнутри.

«Даю посадку». Начали работать над фильмом! Если интересно, как выглядит съемочный процесс изнутри, следить за ним в оперативном режиме можно на странице кинокомпании», — подписал видео Певцов. На одном из кадров он вместе с Елисеем летит на борту вертолета.

Дмитрий Певцов снимется в картине вместе с иркутской актрисой Татьяной Скороходовой. Снимает фильм молодой режиссер Анастасия Зверькова. Зрители увидят историю о судьбе смотрителя аэропорта и бывшем летчике по имени Алексей, которого и сыграет Дмитрий Певцов. Прототипом стал хранитель аэропорта на острове Ольхон Владимир Прокопьев, который 20 лет поддерживал в рабочем состоянии взлетно-посадочную полосу в деревне Харанцы.

Сначала съемки планировали начать осенью, но создателям картины пришлось подстроиться под график Дмитрия Певцова и перенести их на конец июля-начало августа.

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Анастасия ЗверьковаДмитрий ПевцовТатьяна Скороходова

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Дмитрий Певцов прокатил 11-летнего сына на вертолете
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