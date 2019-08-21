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Попкорн и газировка: Водянова сходила на свидание с возлюбленным в Нью-Йорке

Модель поделилась романтичным селфи с Антуаном Арно.

Попкорн и газировка: Водянова сходила на свидание с возлюбленным в Нью-Йорке
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова является не только супермоделью, но и многодетной мамой. От первого мужа, британского аристократа Джастина Портмана, у нее подрастают трое наследников: Лукас, Нева и Дмитрий. После развода дети остались жить с мамой. Русская красавица недолго была одинока. Вскоре она стала жить в гражданском браке с бизнесменом Антуаном Арно. От него модель родила еще двух сыновей: Максима в 2014 году и Романа — в 2016-м.

Водянова с семьей живет в просторной квартире в Париже. Несмотря на свой плотный график, она старается каждую свободную минуту проводить с родными. В одном из интервью девушка призналась, что сама ведет домашнее хозяйство, так как ее супруг не умеет даже готовить яичницу. Однако в августе модель разгрузила свой график и вместе с семьей прилетела в Нью-Йорк. Она много гуляет, общается с друзьями и практически не делает публикаций в соцсетях.

Очередной вечер Наталья провела с супругом. Они сходили на классическое свидание в кинотеатр. В соцсети модель поделилась романтичным селфи. В кадре она без косметики и укладки пьет сладкую газировку. Рядом с ней позировал Антуан в бейсболке, темно-синем джемпере и жилетке. В руках он держал попкорн. Водянова призналась, что они посмотрели документальный фильм о шведском экономисте Хаммаршёльде.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие отметили, что 37-летняя девушка потрясающе выглядит, а другие заверили, что они с Антуаном идеальная пара. «Какие вы классные», «Самая красивая пара в мире моды!», «Наташа, вы спите в холодильнике? Вообще не меняетесь», «Смешные такие, но счастливые», «Похожа на подростка», — прокомментировали пост подписчики.

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Антуан Арнозвездные семьиНаталья Водянова

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Попкорн и газировка: Водянова сходила на свидание с возлюбленным в Нью-Йорке
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