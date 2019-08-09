ЗВЕЗДЫ

«Вырос малыш!»: Водянова опубликовала фото с 17-летним сыном Лукасом

Юноша пошел по стопам своей мамы, приняв участие в модном показе.

«Вырос малыш!»: Водянова опубликовала фото с 17-летним сыном Лукасом
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

17-летний Лукас Портман, как и его мама заинтересовался модельным бизнесом. Юноша уже принял участие в модном дефиле во Франции. Сама Наталья Водянова лично знакома с многими ведущими дизайнерами, однако протекцию наследнику она устраивать не стала. Возлюбленная бизнесмена Антуана Арно не может привыкнуть к тому, что ее первенец повзрослел и возмужал. Теперь юноша производит впечатление на сверстниц и все благодаря своему внушительному росту — 1 метр 95 сантиметров.

«Вырос малыш!» — лаконично писала в микроблоге Наталья.

Еще будучи подростком, Лукас перерос маму на целую голову. При этом молодой человек все также привязан к Наталье. Своего первенца Водянова родила в двадцать лет. От Джастина Портмана у нее появилось еще двое детей: Нева, в марте ей исполнилось тринадцать лет и Виктор ему одиннадцать лет.

В отношениях с Антуаном Арно модель родила младших сыновей: Максима, ему пять лет и Романа, ему три годика.

На фото с Лукасом 37-летняя Наталья Водянова позирует в джинсовой мини-юбке и лавандовом топе. Вместе с сыном модель приняла участие в импровизированной фотосессии. Несмотря на разницу в возрасте с младшими братьями и сестренкой, юноше нравится проводить с ними время.

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«Вырос малыш!»: Водянова опубликовала фото с 17-летним сыном Лукасом
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