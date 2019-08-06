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Водянова назвала Аллу Вербер источником моды в России

Модель скорбит об уходе фэшн-директора ЦУМа.

Водянова назвала Аллу Вербер источником моды в России
НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Буквально за несколько часов после того, как стало известно о неожиданной смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, на страницах многих российских звезд в социальной сети Instagram появились скорбные посты. Аллу знали многие, любили – все. Свою скорбь по поводу произошедшего выразила и модель Наталья Водянова.

«Эта невероятная женщина была истоком, откуда брала свое течение мода в России. Представить индустрию без нее невозможно…нам будет тебя бесконечно не хватать, Аллочка», — пишет супермодель.

Наталья отмечает, что Вербер была отзывчивым, ярким, душевным, целеустремленным человека. Модель пообещала, что Алла навсегда останется примером в жизни и светлой памятью в сердцах ее друзей.

Напомним, Алла Вербер скончалась в Италии 6 августа. Ей стало плохо сразу после ужина, потребовалась экстренная госпитализация. Как выяснилось, состояние здоровья звезды российской модной индустрии было уже подорвано в том числе и двумя воспалениями легких, которые Алла перенесла на ногах. В борьбе за жизнь Вербер врачи оказались бессильны.

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Алла Вербер умерламодаНаталья Водяноваслова соболезнованияСмерть Аллы ВерберЦУМ

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Водянова назвала Аллу Вербер источником моды в России
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