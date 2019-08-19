«Бесит!»: Муцениеце с трудом уговорила Прилучного сделать совместное фото

Агата Муцениеце и Павел Прилучный не скрывают, что в их отношениях много страсти. Актриса не раз признавалась, что у ее мужа вспыльчивый и экспрессивный характер, да и сама она не всегда идет на уступки. В прошлом году супруги даже некоторое время пожили раздельно, но в итоге вновь сошлись, так как поняли, что не могут жить друг без друга. Эти летом им удалось вместе отправиться в отпуск в Испанию.

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В отличие от мужа, Агата делится фото и снимками с отдыха, рассказывает о том, что делают их дети: шестилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия. Не раз актрисе удалось подловить Прилучного, когда он играл с малышами или резвился с ними в бассейне. В это время девушка предпочитала расслабляться и загорать. Также они много гуляют и посещают разные места. Например, им удалось побывать в кафе, обустроенное в скале.

Как оказалось, Прилучный не любит фотографироваться, поэтому порой Муцениеце приходится приложить усилия, чтобы он все же попозировал. «Еле уговорила его сфоткаться! Бесит!», — написала она, поделившись селфи. В кадре актриса позирует в голубом платье и солнцезащитных очках с круглой оправой в обнимку с супругом, который успел отрастить щетину.

Поклонники не стали удивляться тому, что Павел буквально хочет убежать от камер. Они понимают, что и на работе ему хватает различных съемок. «Паша устал от камер», «Это всегда так, прям как жену услышал в этих словах», «Какие классные», «Ну наконец-то вижу вашу совместную фотку, давно вас вместе не видно», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Агата уговорила мужа даже на два снимка. После этого они продолжили гулять с детьми.

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