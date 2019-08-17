Звездный стиль

Муцениеце в Испании поддержала моду на мини-шорты

Актриса отдала предпочтение стилю Casual.

Муцениеце в Испании поддержала моду на мини-шорты
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

30-летняя Агата Муцениеце вместе с супругом Павлом Прилучным и двумя детьми проводит августовские каникулы в Испании. На личной страничке в Instagram актриса опубликовала кадр, который сделал ее возлюбленный. Девушка поддержала летний тренд на мини-шорты, отдав предпочтение повседневному стилю Casual. Свой образ Агата дополнила простой серой футболкой свободного кроя и практичными кроссовками на шнуровке.

«Влюблена в Испанию! Ну и в свои новые черевички», — отметила Муцениеце, говоря о спортивной обуви, которую она выбрала для пешей прогулки по местному пляжу.

Агата Муцениеце на отдыхе в Испании (Фото: Instagram.com/agataagata)

Актриса редко путешествует без мужа. Свои каникулы супруги стараются проводить вместе. По мнению Павла, в этом заключается залог счастливого брака. В одном из интервью Прилучный признался, что многие пары из их с Агатой окружения уже распались, и зачастую, это происходило из-за того, что в их семьях существовала иная практика — мужья предпочитали отдыхать без жен, и наоборот.

На отдыхе в Испании Агата уже демонстрировала фигуру в купальниках, демонстрируя плоды своих многочасовых тренировок. Девушка старается качать пресс, не пропуская утренних разминок. По словам Муцениеце, после второй беременности она так и не смогла вернуть свой дородовой вес. Однако благодаря правильному питанию и умеренным спортивным нагрузкам ей удалось скорректировать недостатки фигуры.

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Агата МуцениецеЗвездные детиПавел Прилучный

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Муцениеце в Испании поддержала моду на мини-шорты
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