Идеальный папа: Муцениеце поделилась моментом общения Прилучного с детьми

Агата Муцениеце и Павел Прилучный недавно отметили восьмую годовщину со дня свадьбы. Влюбленные не скрывают, что порой в их семье кипят страсти. Агата хочет строить карьеру, а ее супругу нравится, когда она занимается с детьми и окутывает его заботой. Летом 2018 год они едва не расстались, а теперь даже не могут вспомнить точную причину ссоры. Одно супруги поняли — друг без друга они жить не могут.

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В начале августа пара вместе с детьми Тимофеем и Мией уехала в отпуск. Они наслаждаются теплой погодой в Италии. Муцениеце даже на отдыхе не упускает возможность побыть в стильном образе. Она уже успела отметиться в трендовом платье в горох и в костюме в пижамном стиле, который тоже в моде в этом сезона. Актриса каждый день наблюдает за тем, как ее муж общается и играет с детьми. Ей удалось заснять на камеру, как Прилучный плескается в бассейне с наследниками.

«Моя шалупонь», — написала Агата. Позже ей пришлось пояснить, что так она ласково называет своих любимых детей, мужа и имеет в виду «шалостливые бобонички». «А если у вас это слово ассоциируется с чем-то плохим, то занимайтесь этим сами и перестаньте писать мне в комментариях, что мне делать!», — заявила артистка. Позже она снова засняла на камеру Прилучного. На этот раз малыши «облепили» его в ресторане. Он с удовольствием кривлялся и общался с ними.

Одни поклонники согласились с Муцениеце, а других возмутило то, что она показала неприличный жест тем, кто ее критикует на видео. «Сторис огонь, всем так надо, завистливым и глупым», «Да, Агаточка, завистников у тебя на век хватит… Крепись. Ты супер ,ты молодчина», «Я конечно слово „шалупонь“ поняла правильно, шалунишки и т д. Но блин след. сториз. Жесть, некрасиво», — стали писать подписчики в соцсети.