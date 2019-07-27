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«Звездил и хамил»: Муцениеце вспомнила о знакомстве с Прилучным

Молодые люди вместе уже восемь лет. За это время у супругов появилось двое детей.

«Звездил и хамил»: Муцениеце вспомнила о знакомстве с Прилучным
Агата Муцениеце (Фото: Instagram.com/agataagata)

Вот уже восемь лет Агата Муцениеце и Павел Прилучный живут одной семьей. За это время супруги обзавелись детьми. Пара воспитывает 6-летнего сына Тимофея и 3-летнюю дочку Мию. Вспоминая о своем знакомстве с будущем мужем, актриса призналась, что Паша не произвел на нее должного впечатления.

Ребята вместе снимались в сериале «Закрытая школа», именно тогда между ними вспыхнул роман. Хотя по началу Агата сильно сомневалась в том, что она сможет сработаться с Прилучным. Однако, когда Муцениеце узнала своего партнера поближе, то поняла, что он нормальный парень, а его вызывающее поведение всего лишь защитная маска.

«Нет, ничего не екнуло, потому что он много выпендривался и плохо себя вел. Звездил, хамил и был странным», — приводит tbeauty.ru слова Агаты Муцениеце.

Актриса не скрывает: как и другие семейные пары они часто ссорятся по пустякам, в частности из-за ревности Павла. К подобным импульсивным вспышкам мужа Агата относится с юмором. При этом именно Прилучный всегда первым идет на примирение, в то время как Муцениеце предпочитает сохранять дистанцию.

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Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

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«Звездил и хамил»: Муцениеце вспомнила о знакомстве с Прилучным
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