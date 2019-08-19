Смелая поза: Лопырева в алом купальнике показала подтянутую фигуру

Виктория Лопырева в этом году целых 12 дней праздновала свой день рождения. Она веселилась с близкими и друзьями сначала в Греции, а потом в Испании. После этого девушка предпочла продолжить отдыхать в более спокойном режиме вместе с возлюбленным Игорем Булатом. Они с начала августа путешествует по Турции. Даже тот факт, что модель стала мамой, не мешает ей веселиться и посещать вечеринки.

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Обычно вечером Лопырева проводит время с возлюбленным или идет на вечеринку, а днем она купается и загорает. С собой модель взяла целый чемодан разных купальников, поэтому с завидной периодичностью устраивает фотосессии. На этот раз она облачилась в алый купальник в стиле «Спасателей Малибу». В нем она стала позировать на яхте. Блондинка приняла смелую позу, продемонстрировав подтянутую фигуру.

36-летняя Виктория стала мамой полгода назад, но уже пришла в форму. В комментариях к посту она решила поделиться своими рассуждениями о том, как представление даже о самом близком человеке может быть ошибочным.

«Каждый из нас живет в искаженной реальности, своём субъективном мире. Если представить себе кинотеатр, куда вы пришли посмотреть фильм, где главный герой тоже вы. А роли второго плана исполняют ваши близкие. Представили? А теперь представьте, как заходите в другой зал и там идёт точно такое же кино, но главный герой — ваш муж или кто-то из родителей, или даже ваш ребёнок…и через минуту станет ясно, что человек с которым вы живёте бок о бок совсем не так себе себя представляет, каким кажется в ваших глазах», — написала модель.

Она призвала любить себя и близких, а также не выпрыскивать эмоциональный «яд», так как это в итоге обернется чем-то плохим. Многие поклонники согласились с девушкой и отметили, что став мамой, она также стала мудрее. Однако некоторые подписчики посчитали, что к такому посту Лопыревой стоило добавить другое фото без откровенных нарядов и провокационных поз. «Полностью с вами согласна», «Какая кошечка», «Прекрасные рассуждения. Мудро», «Вика, клевый снимок, а слова ваши еще лучше», «И в качестве подтверждения бОльшой гармонии — попа на фото!», — прокомментировали пост подписчики.

Как вам новое фото Лопыревой на отдыхе?