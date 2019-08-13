Лопырева выбрала для турецкого пляжа модный леопардовый купальник

Виктория Лопырева 26 июля отметила свое 36-летие. Однако празднование дня рождения затянулось на двенадцать дней. Одна вечеринка перетекала в другую. Модель веселилась в компании друзей и своего возлюбленного Игоря Булатова сначала в Греции, а потом в Испании. Позже девушка поблагодарила подруг и близких, которые устроили для нее праздник.

больше по теме Лопырева отмечала свое 36-летие двенадцать дней За это время возлюбленная Игоря Булатова успела побывать в Греции и Испании.

В августе Лопырева и Булатов приехали в Турцию. Они сначала посетили Стамбул, а затем перебрались поближе к побережью, в живописное место, где Эгейское море соединяется со Средиземным. На пляже девушка устроила фотосессию. В соцсети блондинка поделилась пикантным снимком.

В кадре Виктория позирует в леопардовом закрытом купальнике с глубоким декольте. Волосы девушка оставила распущенными, надев шляпу и солнцезащитные очки. К слову, купальник с анималистическим принтом в тренде в этом сезоне, об этом говорят все эксперты. «Приземлилась в раю», — написала Лопырева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама спустя полгода после родов. «Как красиво», «Какая потрясающая девушка», «Совершенство», «Вика, с каждой фоткой ты нас удивляешь», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Виктория стала ходить в спортзал вскоре после появления на свет сына. Обычно компанию ей составляет ее возлюбленный.

А вам нравится фигура молодой мамы?