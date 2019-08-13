Звездный стиль

Лопырева выбрала для турецкого пляжа модный леопардовый купальник

Модель продолжает отдыхать в Стамбуле.

Лопырева выбрала для турецкого пляжа модный леопардовый купальник
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева 26 июля отметила свое 36-летие. Однако празднование дня рождения затянулось на двенадцать дней. Одна вечеринка перетекала в другую. Модель веселилась в компании друзей и своего возлюбленного Игоря Булатова сначала в Греции, а потом в Испании. Позже девушка поблагодарила подруг и близких, которые устроили для нее праздник.

В августе Лопырева и Булатов приехали в Турцию. Они сначала посетили Стамбул, а затем перебрались поближе к побережью, в живописное место, где Эгейское море соединяется со Средиземным. На пляже девушка устроила фотосессию. В соцсети блондинка поделилась пикантным снимком.

В кадре Виктория позирует в леопардовом закрытом купальнике с глубоким декольте. Волосы девушка оставила распущенными, надев шляпу и солнцезащитные очки. К слову, купальник с анималистическим принтом в тренде в этом сезоне, об этом говорят все эксперты. «Приземлилась в раю», — написала Лопырева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама спустя полгода после родов. «Как красиво», «Какая потрясающая девушка», «Совершенство», «Вика, с каждой фоткой ты нас удивляешь», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Виктория стала ходить в спортзал вскоре после появления на свет сына. Обычно компанию ей составляет ее возлюбленный.

А вам нравится фигура молодой мамы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостимодные трендыФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лопырева выбрала для турецкого пляжа модный леопардовый купальник
Интересно?
Поделись с друзьями: