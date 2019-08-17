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Лопырева добилась признания от Булатова, что ему в ней нравится

По словам модели, ее гражданского супруга можно заподозрить в необъективности.

Лопырева добилась признания от Булатова, что ему в ней нравится
Булатов рассказал Лопыревой, за что ее полюбил/https://www.instagram.com/lopyrevavika/

Модель и посол чемпионата мира в России Виктория Лопырева в Instagram рассказала, что спросила своего гражданского супруга бизнесмена Игоря Булатова, что ему в ней нравится больше всего. Недолго думая тот кратко ответил: «Все!» Как сказала звезда, предпринимателя можно заподозрить в необъективности.

Также Лопырева отметила, что каждый сам для себя решает, как выглядеть и во что одеваться. По ее мнению, в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность. Так устроено природой.

«Не имею в виду исключительно внешнюю атрибутику — одежду, прическу — это как раз не самое главное. Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией… Это либо есть в человеке, либо нет», — заявила модель.

Как сказала звезда, порой люди становятся заложниками банальных клише и стереотипов. Многие привыкли мыслить стереотипами и уже не могут себя изменить. А, возможно, просто не хотят. Как отметила звезда, порой личная встреча с ней полностью меняет представление. Сама она считает, что это вполне нормальное и объяснимое явление.

Напомним, что Виктория Лопырева родила ребенка от Игоря Булатова. По ее словам, она просто влюбилась в бизнесмена. После этого модель решила поставить точку в своих отношениях с музыкантом Николаем Басковым. Кстати, с ним они остались прекрасными друзьями. Ранее посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России была замужем за футболистом Федором Смоловым, который сейчас выступает за московский «Локомотив». Она отмечала, что Федор оказался очень несерьезным человеком, который не был создан в тот момент к созданию семьи, поэтому им пришлось расстаться.

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Тэги:

Виктория ЛопыреваИгорь БулатовНиколай БасковФедор СмоловФК "Локомотив"

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Лопырева добилась признания от Булатова, что ему в ней нравится
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