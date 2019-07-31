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Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми

По некоторым данным, возлюбленный Виктории Лопыревой обратился в суд, чтобы добиться официально разрешения для встреч с наследниками.

Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
Игорь Булатов и Виктория Лопырева. фото: instagram.com/lopyrevavika/

С тех пор, как Викторию Лопыреву папарацци засняли в Майами в компании с Игорем Булатовым, прошло больше полугода. Влюбленные уже перестали скрывать свой роман. Также у них родился сын Марк Лео, который теперь путешествует со своими родителями. А о скандальном разводе бизнесмена с бывшей женой многие уже  забыли.

Напомним, что Булатов был мужем дочери вице-президента группы компаний «Ташир» Татевик Карапетян. В браке у бизнесмена родились дочь Амелия и сын Самвел.

Как оказалось, во время приезда в Москву Булатову не удалось увидеться с наследниками. Как рассказал Teleprogramma.pro источник, хорошо знакомый с происходящим, семья Карапетян не подпускает его к детям. Дошло до того, что Игорь обратился в суд с иском к своей бывшей супруге. Он хочет законным путем добиться разрешения участвовать в воспитании детей. Сам бизнесмен о своих проблемах предпочитает молчать.

Отметим, что его дочке лишь 11 июля исполнился годик, а сыну — четыре года. Карапетян лишь однажды дала интервью после развода. Она отметила, что не может противостоять «саморазрушению» человека. А вот Лопырева и Булатов дали первое совместное интервью Дмитрию Борисову. Однако этот выпуск шоу «Пусть говорят» был отложен до осени.

А вы ждете выпуска ток-шоу с Булатовым и Лопыревой?

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатовсудебные разбирательстваТатевик Карапетян

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Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
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