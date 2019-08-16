Нюша продемонстрировала, как ездит за рулем в косметической маске

У молодой мамы нет другого времени на косметические процедуры.

Певица, недавно отпраздновавшая свое 29-летие, проводит лето с 9-месячной дочкой и мужем за пределами Москвы.

Но кажется, все силы молодой мамы и там уходят на малышку. Полноценно отдохнуть и уделить полноценное внимание себе звезда, похоже, не успевает. На днях девушка рассмешила поклонников, заявив, что даже время за рулем использует, чтобы «навести красоту».

больше по теме Нюша отметила день рождения зажигательным танцем на подоконнике 15 августа певице исполняется 29 лет.

Артистка поделилась с подписчиками забавным роликом, как передвигается в золотой маске для лица. Поверх косметического средства певица ухитрилась еще и надеть солнцезащитные очки.

А если добавить к вышеперечисленному, что девушка громко подпевала радио, то ролик запросто мог бы претендовать на участие в юмористической передаче.

Любопытно, что маски — это лишь малая часть того, что делает Нюша ежедневно, чтобы потом сиять на сцене. Звезда частенько ходит на массажи и всевозможные пилинги. Кроме того, в повседневной жизни певица почти не красится, давая коже возможность отдохнуть от сценического грима.