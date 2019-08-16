Нюша продемонстрировала, как ездит за рулем в косметической маске

Певица, недавно отпраздновавшая свое 29-летие, проводит лето с 9-месячной дочкой и мужем за пределами Москвы.
Но кажется, все силы молодой мамы и там уходят на малышку. Полноценно отдохнуть и уделить полноценное внимание себе звезда, похоже, не успевает. На днях девушка рассмешила поклонников, заявив, что даже время за рулем использует, чтобы «навести красоту».
Артистка поделилась с подписчиками забавным роликом, как передвигается в золотой маске для лица. Поверх косметического средства певица ухитрилась еще и надеть солнцезащитные очки.
А если добавить к вышеперечисленному, что девушка громко подпевала радио, то ролик запросто мог бы претендовать на участие в юмористической передаче.
Любопытно, что маски — это лишь малая часть того, что делает Нюша ежедневно, чтобы потом сиять на сцене. Звезда частенько ходит на массажи и всевозможные пилинги. Кроме того, в повседневной жизни певица почти не красится, давая коже возможность отдохнуть от сценического грима.