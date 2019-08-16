Нюша поблагодарила мужа за «самое необыкновенное» событие в году

Певица, отпраздновавшая накануне 29-летие, последовала модной традиции и подвела итоги.
Со слов артистки абсолютно все желания, что она «отправила в космос», сбылись.
«Это удивительно, им только нужно время. Я не знаю, как это объяснить, да и необязательно, главное, что я верила и верю в чудеса», — разоткровенничалась Анна Шурочкина.
Главным же чудом красотка назвала рождение дочки.
«Я испытываю огромное чувство благодарности к мужу за все, что он мне подарил, — добавила она. — Беременность — это самое необыкновенное, что происходило с моим телом за этот год».
Напомним, свой день рождения молодая мама решила отпраздновать вдали от дома. И провести этот особенный день с 9-месячной дочерью и супругом. Пара провела пару дней в Париже, а затем переместилась в Барселону.