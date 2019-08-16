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Нюша поблагодарила мужа за «самое необыкновенное» событие в году

Подводя итоги, певица первым делом поблагодарила любимого мужа.

Нюша поблагодарила мужа за «самое необыкновенное» событие в году
https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица, отпраздновавшая накануне 29-летие, последовала модной традиции и подвела итоги.

Со слов артистки абсолютно все желания, что она «отправила в космос», сбылись.

«Это удивительно, им только нужно время. Я не знаю, как это объяснить, да и необязательно, главное, что я верила и верю в чудеса», — разоткровенничалась Анна Шурочкина.

Главным же чудом красотка назвала рождение дочки.

«Я испытываю огромное чувство благодарности к мужу за все, что он мне подарил, — добавила она. — Беременность — это самое необыкновенное, что происходило с моим телом за этот год».

Напомним, свой день рождения молодая мама решила отпраздновать вдали от дома. И провести этот особенный день с 9-месячной дочерью и супругом. Пара провела пару дней в Париже, а затем переместилась в Барселону.

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Нюша поблагодарила мужа за «самое необыкновенное» событие в году
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