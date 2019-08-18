Свободная и привлекательная: Вера Брежнева сравнила себя с хиппи

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram цитату из своего недавнего интервью журналу Vogue. Из всех откровений, которые она озвучила глянцевому изданию, она выбрала следующее.

«Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной», — поделилась 37-летняя артистка.

После этого высказывания она посоветовала всем девушкам, которые чрезмерно серьезно относятся к своей внешности, расслабиться. По словам певицы, красота, конечно, важна, но энергетика, харизма и доброта женщины гораздо важнее.

Напомним, самая знаменитая блондинка из поп-группы «ВИА-Гра» сейчас ведет сольную карьеру. В 2015 году она тайно вышла замуж за известного музыкального продюсера Константина Меладзе. У нее есть две дочери от предыдущих браков. Певица занимается благотворительностью, она ведет свой фонд «Луч Веры», также артистка активно выступает против дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин. И нельзя не отметить, что Брежнева регулярно получает дорогие рекламные контракты.

Вы согласны с Верой, что внешность — это не самое важное для девушки?