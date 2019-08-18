ЗВЕЗДЫ

Свободная и привлекательная: Вера Брежнева сравнила себя с хиппи

Певица посоветовала девушкам сделать упор на доброту и энергетику.

Свободная и привлекательная: Вера Брежнева сравнила себя с хиппи
О достижениях Брежневой мечтает, пожалуй, каждая девушка в стране. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram цитату из своего недавнего интервью журналу Vogue. Из всех откровений, которые она озвучила глянцевому изданию, она выбрала следующее.

«Словно хиппи — я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной», — поделилась 37-летняя артистка.

После этого высказывания она посоветовала всем девушкам, которые чрезмерно серьезно относятся к своей внешности, расслабиться. По словам певицы, красота, конечно, важна, но энергетика, харизма и доброта женщины гораздо важнее.

Напомним, самая знаменитая блондинка из поп-группы «ВИА-Гра» сейчас ведет сольную карьеру. В 2015 году она тайно вышла замуж за известного музыкального продюсера Константина Меладзе. У нее есть две дочери от предыдущих браков. Певица занимается благотворительностью, она ведет свой фонд «Луч Веры», также артистка активно выступает против дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин. И нельзя не отметить, что Брежнева регулярно получает дорогие рекламные контракты.

Вы согласны с Верой, что внешность — это не самое важное для девушки?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневавнешностьнедовольство внешностьюпривлекательностьхиппи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Свободная и привлекательная: Вера Брежнева сравнила себя с хиппи
Интересно?
Поделись с друзьями: