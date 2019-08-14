Без ретуши: Вера Брежнева с морщинками у глаз украсила обложку глянца

Вера Брежнева для многих стала иконой стиля и эталоном женской красоты. Певица на сцене предстает в романтичных образах, но и не боится облачаться в откровенные наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру. В этом году она также попробовала себя в качестве модели на показе во Франции.

А теперь Вера сообщила, что сбылась ее мечта. Она впервые в жизни появилась на обложке российского издания Vogue. В соцсети певица поделилась снимком, на котором она запечатлена в черном пиджаке. Девушка улыбается, демонстрируя белоснежные зубы и мимические морщинки вокруг глаз. На лице при этом практически нет макияжа.

«Очень волнительный день для меня. Моя первая обложка VOGUE. Счастье работать с суперкомандой!! Это был потрясающий съемочный день в Париже, который я запомню навсегда! Спасибо всем, кто помог осуществить мечту», — поделилась эмоциями Брежнева.

Одной из первых на пост отреагировала Сати Казанова. «Какая ты невероятная тут», — заявила она. «Спасибо! Настоящая и такой кайф!» — ответила ей певица. Поклонники тоже остались в восторге от образа Веры. «Какая шикарная! Просто невероятная женщина!», «Как приятно смотреть, натуральные брови, губы, лицо. Вера молодец, так держать», «Классная обложка! Натюрель бьюти», — отреагировали на пост подписчики.

А вам понравилась новая обложка певицы?