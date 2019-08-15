Завидные невесты: дочери Брежневой, Лепса, Заворотнюк и других звезд

Дети известных людей уже наступают на пятки своим звездным родителям.

Певец Григорий Лепс, находясь на отдыхе в Италии, опубликовал фотографию с красавицей-дочерью. Юная Ева уже свободно может претендовать на звание завидной невесты, но что известно о девушке? Портал Teleprogramma.pro выяснил это и вспомнил других звездных наследниц.

Дочь Григория Лепса

У певца Григория Лепса четверо детей — три дочери (одна из которых от первого брака — Прим. Ред.) и сын. Сегодня речь пойдет о средней — 16-летней Еве, которая по паспорту носит фамилию Лепсверидзе. После окончания школы наследница Лепса поступила в МГИМО. Девушка не обделена и музыкальным талантом. Она создала девичью группу Cosmos Girls (кажется, что здесь есть отсылка к Spice Girls — Прим. Ред.) и намерена покорять музыкальный Олимп.

Дочь Веры Брежневой

У экс-солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой две дочери — младшей Саре еще нет и 10 лет, поэтому в этот раз речь пойдет о старшей Соне. Девушка появилась на свет, когда ее звездная мама жила в фактическом браке с Виталием Войченко из города Днепрорудного, но Соня носит фамилию первого официального мужа Брежневой — бизнесмена Михаила Кипермана.

18-летняя наследница мечтает стать актрисой. В 14 лет она получила свою первую роль в сериале: появилась в двух эпизодах шестого сезона американского сериала «Дневники вампира». Также Соня пробует себя в качестве модели, получает образование за границей и много путешествует.

Дочь Анастасии Заворотнюк

У актрисы Анастасии Заворотнюк трое детей — Анна и Майкл родились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а Мила — с фигуристом Петром Чернышевым. Возраста невесты пока достигла только Анна, так как Мила родилась только в прошлом году.

Что известно о наследнице Заворотнюк? Девушке 23 года. Одно время она планировала пойти по стопам матери — снялась в сериале «Закрытая школа», но, попав в звездную тусовку, Анна едва не потеряла голову. Начало успешной карьеры и женихи (в свое время певица Нюша увела у Анны Егора Крида — Прим. Ред.) стоили ей отчисления из МГУ. Но девушка вовремя остановилась. В прошлом году красавица окончила в престижную бизнес-школу имени Иосифа Любина в США и получила хорошую должность в крупной американской компании.

Внучка Софии Ротару

18-летняя Соня Евдокименко — одна из самых завидных невест. Ее красотой, фигурой и покладистым характером восторгаются родные и друзья. Кстати, 18 Соне исполнилось только в этом году. День рождения любимой наследницы семья отмечала в одном из самых пафосных мест Лондона — в частном клубе Annabel’s.

Внучка Ротару учится в Британии, осваивает профессию модели и записывает песни. Есть подозрения, что она закрутила роман с французским миллионером Марко Дюменилем. Но ведь парень — еще не муж…

Дочь Ивана Урганта

19-летняя Эрика Кикнадзе является падчерицей Ивана Урганта, но телеведущий относится к ней как к родной дочери. Девушка получила высшее образование в Лондоне, где изучала живопись и историю моды. После окончания вуза она продолжила образование в США — поступила на курс современного искусства и фотографии Новой школы дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Свободное от учебы время Эрика проводит в компании мамы, Урганта, двух младших сестер и старшего брата.

А кто из завидных невест понравился больше всех вам? Пишите в комментариях.