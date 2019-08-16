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Вера Брежнева призналась, что мужу нравится, когда она без одежды

Певица дала интервью глянцевому журналу.

Вера Брежнева призналась, что мужу нравится, когда она без одежды
ВЕРА БРЕЖНЕВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Вера Брежнева всегда очень трепетно и внимательно относится к своим взаимоотношениям с мужем, музыкальным продюсером Константином Меладзе. Она не только не делится подробностями семейной жизни, но даже удалила из своего Instagram совместные снимки с супругом, чтобы «не нервировать завистников».

Но в недавнем интервью Vogue сделала несколько откровенных заявлений. Так, певица отметила, что она нуждается в мужской энергии, ей важно, чтобы мужчина был рядом, поддерживал и заботился о ней. Так и есть сейчас – Константин Меладзе для звезды – настоящая опора.

Однако, в жизни Веры были разные периоды, в том числе и такие, когда она, оставшись одна с двумя детьми, стала той самой женщиной, которая может все делать сама, в том числе и коней на скаку останавливать. Но такой быть она не хочет, предпочитая принимать от мужчины ухаживания и комплименты. Певица призналась, что Константин находит е самой красивой по утрам, когда на голове копна роскошных растрепанных волос, нет косметики.

«Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса», — призналась звезда.

А не так давно Константин прислал ей снимок, под которым написал, что фото нужно отправить инопланетянам, чтобы они сразу полюбили людей. Вот после таких слов, отмечает Вера, она ощущает себя самой красивой, несмотря на морщинки.

Напомним, продюсер Константин Меладзе и Вера Брежнева тайно поженились в октябре 2015 года в Италии. На торжество молодожены позвали только самых близких родственников и друзей. Кстати, долгое время после свадьбы в соцсетях Веру обвиняли в том, что она разрушила прежнюю семью Меладзе.

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Вера БрежневаКонстантин Меладзелюбовьотношения с мужчинамисемейная идиллия

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Вера Брежнева призналась, что мужу нравится, когда она без одежды
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