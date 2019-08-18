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Собчак призналась, что не хочет вести себя нормально

Дерзкое заявление светская львица сделала в своем Instagram.

Собчак призналась, что не хочет вести себя нормально
Ксения Собчак /globallookpress.com

Ксении Собчак скучно жить по правилам, навязанным обществом, хотя она и умеет это делать. Именно потому чаще всего светская львица их игнорирует. Об этом Ксения Анатольевна сообщила в своем блоге.

«Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул», — написала она.

Вместо того, чтобы следовать чужим правилам, телеведущая предложила залезть на стол и испражниться на него. Сделав столь резкое заявление, Собчак спустя пару минут, видимо, одумалась и уточнила, что ее слова стоит воспринимать только лишь как иронию.

Однако было уже поздно. Наряду с комментаторами, которые поддержали бунтарскую философию бывшего кандидата в президенты России, нашлось немало тех, кто счел уточнение бесполезным, ибо смысл понятен. И подверг осуждению резкость высказывания звезды.

Отметился под постом и бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев, который написал: «Теперь ты с Богомолом, этим все сказано». Напомним, ранее шоумен резко прокомментировал внешность Собчак, заявив, что такой некрасивый человек не должен вести себя, словно он привлекательная личность.

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Собчак призналась, что не хочет вести себя нормально
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