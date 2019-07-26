Рустам Солнцев оценил внешность и поведение Собчак

«Некрасивые люди не должны вести себя как красивые!» — резко высказался в адрес Ксении Собчак, телезвезды и миллионерши Рустам Солнцев, звезда «Дома-2». Это произошло на прямом эфире в блоге бывшего участника телепроекта.

Как оказалось, Рустама сильно раздражает манера поведения Ксении в Сети и на телеэкранах.

«Давайте говорить честно, что Ксения Анатольевна страшная, так же как и Богомолов. Они два топора пара!» — неожиданно заявил Солнцев. По мнению шоумена, вставать в позы и вытягивать губы уточкой перед камерой могут только красивые люди. Да и это тоже прошлый век. Шоумен предрек влюбленным короткий век. «Собчак – не тот человек, в которого можно взять и втрескаться!» — мотивировал шоумен.

Отметим, что в завершение эфира Рустам Солнцев, видимо, опомнившись, что наговорил лишнего, решил оправдаться: «Но Собчак я все-таки люблю. Она мне как сестренка – просто есть, никуда от нее не деться, временами люблю, а временами – нет».

Напомним, режиссер Константин Богомолов – новый возлюбленный телеведущей. Ходят слухи, что именно ради него Ксения Анатольевна рассталась со своим мужем Максимом Виторганом.