Ксения Собчак сыграет в кино маму по имени Муравей

Съемки полнометражной картины под названием «Номер 1» уже начались в Санкт-Петербурге.

О том, что телеведущая получила роль в художественном фильме «Номер 1», сообщила в своем Instagram юная актриса Маша Лобанова.

больше по теме Собчак поблагодарила пилота Дамира Юсупова за спасение жизней людей Телеведущая выразила отношение к случившемуся в Жуковском, назвав капитана героем дня.

Она разместила фото с Ксенией и подписала его: «Вот кому в этой жизни везет с мамами, так это мне!»

Героиню Собчак почему-то зовут Муравей, об этом сообщила в своем Instagram уже другая актриса, задействованная в фильме – Рина Гришина. Также в картине снимутся такие артисты, как Филипп Янковский, Дмитрий Власкин и Николай Шрайбер.

Напомним, для звезды «Дома-2» и экс-кандидата в президенты России это уже не первый опыт в кинематографе. Зрители успели оценить ее актерское мастерство по фильмам «Гитлер капут!», «Самый лучший фильм», «Краткий курс счастливой жизни» и другим.

Кстати, сама Собчак почему-то не сочла нужным поделиться впечатлениями о съемочном процессе с подписчиками.