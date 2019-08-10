Рустам Солнцев показал лицо своей девушки

Экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Рустам Солнцев наконец-то решился показать лицо своей девушки, которую он называет Малашей. До этого момента он фактически загадывал загадки своим подписчикам в Instagram.

О том, что у шоумена есть девушка и он собирается с ней в отпуск, Солнцев сообщил поклонникам около полумесяца назад, а через неделю разместил в Сети первое фото.

Потом еще одно и еще… И ни на одном из них не было видно лица. Очевидно, что шоумен намеренно интриговал публику.

В это время среди подписчиков закипали жаркие споры на тему, кто же эта таинственная незнакомка. Как это не смешно, но самой популярной версией стал вариант с мамой Солнцева. С ней он действительно любит проводить свободное время. И даже уже купил путевку на Майами, чтобы отдохнуть вместе. Но этот вариант Рустам отверг. Подписчики также обратили внимание, что руки у девушки телезвезды явно не очень молодые.

Впрочем, и в этот раз Солнцев ограничился лишь демонстрацией видео в сторис. На нем стройная и, судя по всему, действительно не совсем юная блондинка направляется в домик отеля на Мальдивах, где сейчас отдыхает пара. Рустам специально не задерживает на ней кадр и не делает крупных планов, однако оценить внешний вид Малаши вполне возможно.