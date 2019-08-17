ЗВЕЗДЫ

«Первым был петух»: Лиза Галкина ответила на вопрос о яйце и курице

А вот брат Гарри так ничего и не понял.

«Первым был петух»: Лиза Галкина ответила на вопрос о яйце и курице
Елизавета Галкина/nstagram.com/maxgalkinru/

Звездная дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина вновь удивила своими интеллектуальными способностями. На сей раз философски настроенная девочка порассуждала о том, что появилось раньше – яйцо или курица. Видео выложил в Instagram ее папа.

Девочка по очереди перебирала варианты – то яйцо, то курица. Однако, поняв, что зашла в тупик, ее неожиданно осенило: «Значит, первым был петух!».

Ответ, безусловно, понравился людям, которые окружали Лизу. Всем, кроме родного брата Гарри. Мальчик, сидевший по соседству заявил, что вообще ничего не понял.

Напомним, Лиза Галкина уже удивляла поклонников своей склонностью к философии. Правда в прошлый раз философия была особая. Пятилетняя малышка пыталась поймать лицом свет солнца и выполняла специальные дыхательные упражнения, используемые в йоге. Гарри и здесь не разделил серьезного настроя сестры и всячески пытался помешать ей.

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«Первым был петух»: Лиза Галкина ответила на вопрос о яйце и курице
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