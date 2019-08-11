Лиза Галкина показала, как занимается йогой

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге. Видео на своей страничке в Instagram разместил ее отец.

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Девочка в кадре как всегда выглядела очень серьезной и крайне деловой. Она расстелила на полу коврик для йоги, уселась на него, скрестив ноги по-турецки и сложив руки в мудры. И заявила, что теперь будет ловить свет. Подняв вверх очаровательное личико, Елизавета действительно достаточно мастерски стала выполнять дыхательные упражнения. Очевидно, что девочка серьезно занимается йогой и далеко не один день.

Между тем ее брат Гарри постоянно пытался помешать сестре. Он смеялся и передразнивал Лизу. «Наконец-то мы нашли свет», — хохотал он без устали. Лиза, обращаясь в брату на «вы», спокойно попросила: «Дайте сосредоточиться, Гарри».

Брат не унимался, ему явно казалось, что сестра занята совсем несерьезным делом. «Ну что, поймала свет?» — в какой-то момент выкрикнул мальчик и бросился в сторону Лизы. Максим Галкин не выдержал и тоже сделал замечание сыну.

Напомним, детям Пугачевой и Галкина по 5 лет. Они оба занимаются плаванием и французским языком.