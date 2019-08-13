Лиза Галкина рассказала отцу, кого хочет увидеть в зоопарке

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Елизаветы Галкиной появилось смешное архивное видео с участием девочки, а также ее братика Гарри. Семья на кадрах собралась в зоопарк полным составом. Телеведущий Максим Галкин, отец детей, спрашивает Лизу, кого больше всего она хочет увидеть в зоопарке. «Я хочу больше всего посмотреть… Знаешь, я уже больше всего полюбила крокодила». «А еще что?» — спросил отец семейства.

«Туканов», — отвечает девочка. «А туканы — это кто?» — продолжает расспрос супруг Примадонны. «Птички», — уверенно отвечает ребенок. Между тем брат Лизы Галкиной на видео заявляет, что он больше всего хочет увидеть в зверинце обезьян.

Затем на кадрах вся семья уже находится в зоопарке. Алла Пугачева что-то увлеченно объясняет детям. Максим Галкин интересуется у ребенка: «Лиз. Ты все еще боишься тигра?» Девочка кивает головой. Судя по всему, она не в восторге от этих опасных хищников.

В конце ролика Гарри Галкин поясняет сестре, что тигр — это большой котик. Максим Галкин полностью с этим согласен: «Ну да, такой крупный», — говорит шоумен. Затем вместе с сыном отец отправляется в темный тоннель. «Мы с Гариком идет в тоннель», — говорит отец семейства, после чего слышен хохот мальчика.