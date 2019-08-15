Лиза Галкина рассказала, когда ее брат Гарри станет «королем России»

Для этого сын Аллы Пугачевой должен набить «сто двадцать миллионов очков» мячиком.

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось забавное архивное видео. В центре внимания, по традиции, Лиза и Гарри Галкины. Мальчик играет с мячиком. Причем мяч летает по всей комнате и в какой-то момент попадает в Лизу, но девочка не обращает на это никакого внимания.

Запись ведет телеведущий Максим Галкин, глава семейства. Девочка рассказывает отцу, при каких условиях ее любимый братик станет «королем России». «Папочка, если Гарри получил сто двадцать миллионов очков он станет нашим королем России», — заявляет девочка с самым серьезным видом.

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«А у России есть король?» — спрашивает Максим Галкин, который, надо отметить, несколько удивлен таким заявлением. «Да. Это называется Гарик», — отвечает девочка. Подпись под видеозаписью гласит: «Когда очень любишь своего братика».

Отметим, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пользуются в Сети огромной любовью. У них есть свои фанатские странички в Сети. Родители в восторге от своих детей, которым нынешней осенью исполнится уже по шесть лет.