Лисовец показал в Сети провокационное фото с манекенщиком Поляковым

Стилист Влад Лисовец иногда любит заигрывать с публикой, провоцируя ее на досужие домыслы. Вот и на этот раз модный эксперт выложил довольно смелое архивное фото с манекенщиком Данилой Поляковым.

Снимок сделан 8 лет назад. Действие происходит на берегу моря, на фото мужчины тесно прижались друг друга, стараясь уместиться в кадр. Несмотря на лето, Данила почему-то одет в лохматую лисью шубу. Но, поскольку фото подписано — «на съемках», можно предположить, что оделся так Данила вовсе не потому, что ему холодно.

Особенно забавной фотография становится благодаря парню, который тоже попал в кадр и откровенно смеется над происходящим.

Стоит отметить, что эксперт моды в своем блоге регулярно посмеивается над собственными физическими данными. Недавно он пошутил над своим 47-летним возрастом и скромными мышцами. И данное фото, вероятнее всего, следует воспринимать не более, чем шутку.

Что касается личности Полякова, то о нем в последние годы практически ничего не слышно. После мировой славы его карьера модели и манекенщика постепенно сошла на «нет» из-за несносного характера мужчины. В последнее время его замечали на улицах Москвы просящим милостыню.