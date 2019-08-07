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Лисовец пожаловался на возраст и остеохондроз

Свое 47-летие стилист решил отметить за границей, где и высказался на волнующие его темы.

Лисовец пожаловался на возраст и остеохондроз
Влад Лисовец/globallookpress.com

Владу Лисовцу 9 августа исполняется 47 лет. Отмечать свой день рождения популярный стилист решил подальше от дома.

Отправившись 5 августа в заграничное путешествие, он сообщил в своем блоге, что намерен посетить две точки. Одна из них уже известна – это Нью-Йорк, вторую модный эксперт пока держит в секрете.

Из каменных джунглей большого города Лисовец буквально наводнил блог восторженными постами о месте своей дислокации. Стилист гулял по Сохо, посещал музеи и выставки, радовался, что не выглядит на фоне американцев белой вороной.

«Вот так выезжаешь за пределы нашего «Дома-2» и понимаешь, что, в принципе, ты нормально одеваешься и совсем не чокнутый», — написал он.

Однако один пост откровенно выбивался из общего позитивного контекста. И, хотя и здесь Лисовец попытался все перевести в шутку, в тексте ощущалась явная грусть по уходящим годам и здоровью.

«На второй фотке, я как бы намекаю, что мне через два дня, 9 августа, исполнится 47. И остеохондроз дает о себе знать, поэтому на третьем фото я задумался», — написал фэшн-эксперт.

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болезньВлад ЛисовецВладислав Лисовецмодастилист

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Лисовец пожаловался на возраст и остеохондроз
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