Лисовец, обвинивший мужчин в неухоженности, забыл в отпуске про эпилятор

Отдыхающий в Америке Влад Лисовец месяц назад в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» раскритиковал в пух и прах внешний вид российских мужчин, назвав их «расслабленными». И вот теперь стилист и сам забыл на море про бритвенный станок, продемонстрировав на пляже небритые подмышки.

И, вроде бы, что тут такого? Мужчинам, что называется, можно. Но тогда зачем критиковать других? — задаются вопросом поклонники. Любопытно, что фото, демонстрирующее предельную природную естественность, модный стилист выложил сам на свою страничку в Instagram, подписав: «Ой, вспомнил, что забыл эпилятор».

Совершенно очевидно, что 47-летний модник совсем не переживет по поводу критики в свой адрес.

Кстати, чуть ранее подобной растительностью «похвастался» в Instagram и король российской эстрады Филипп Киркоров, который отдыхал на Крите с детьми.

А может мы что-то не знаем? Может так модно уже?