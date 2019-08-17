«Как в детском саду»: Лисовец высмеял в Сети собственную неспортивность

Модный стилист снял на видео, как он работает над мышцами в тренажерном зале.

Популярному стилисту и телеведущему Владу Лисовцу недавно исполнилось 47 лет. На свои годы мужчина явно не выглядит, хотя и не прилагает особых усилий к этому. Его тренировки в спортивном зале больше походят на ребяческие забавы. Об этом телеведущий сам рассказал в своем Instagram.

В истории его блога, поклонники увидели видео, на котором он бегает вприпрыжку по залу, отбивая теннисный мячик от пола. Судя по всему, тренер дал ему задание при выставленной вперед правой ноге отбивать мяч левой рукой и наоборот. Модный эксперт слегка путается, а потом заявляет: «Как в детском саду». На что тренер строго отвечает за кадром: «Твои ноги, разберись». Лисовец спорить не стал и с напряженным видом продолжил тренировку.

Позже он выложил фото, на котором явно усмехался над собственной физподготовкой. В кадре телеведущий согнул руку, демонстрируя то место, где должны быть бицепсы. Снимок шутливо подписал: «Сила».

Кстати, Лисовцу в принципе характерна самоирония. Когда ему исполнилось 47 лет, он высмеял свой остеохондроз. Также он поступил и со своими небритыми подмышками, которые случайно попали в объектив фотокамеры: их он не стал стесняться, а просто пошутил про эпилятор.