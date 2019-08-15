Лобода и Maruv в смелых образах выступили на фестивале в Монако

Светлана Лобода не привыкла сидеть на одном месте. Этим летом она много путешествует, совмещая работу и отдых с двумя дочками. В середине августа певица приехала в Монте-Карло. Уже в гостинице она продемонстрировала безупречную походку в стильном черном платье в пол. Как оказалось, артистка приехала, чтобы выступить на фестивале Russian Music. И для появления на сцене она подготовила еще более соблазнительный наряд.

Для выступления Лобода облачилась в серебристое боди с глубоким декольте, переливающимся в свете софитов. Она исполнила песню «А может к черту любовь», взбудоражив весь зал. Не удержалась и стала подпевать коллеге Ирина Дубцова.

36-летней Лободе буквально наступает на пятки по популярности в этом году 27-летняя Анна Корсун, известная как Maruv. Девушка готовилась отправиться на Евровидение от Украины, но ее не устроили условия договора, поэтому она отказалась от выступления. Зато артистка может свободно гастролировать по России и на фестиваль в Монако она приехала со своими очаровательными танцовщицами.

На сцене Анна появилась в смелом образе. Она облачилась в кожаное платье с высокими разрезами до бедра. Украинская артистка дополнила эротический аутфит полусапожками на высокой шпильке. Выступление девушки вызвало шквал бурных аплодисментов.

Порадовал публику своими хитами лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Певец, как обычно, облачился в рубашку, которую не стал застегивать на все пуговицы и заправлять в брюки. Он зажигательно танцевал, находясь в хорошем настроении. К слову, фестиваль завершится 15 августа. На нем выступят и другие звезды отечественной эстрады: Дима Билан, Emin, группа «Земляне» и не только.