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Лобода показала «походку богини» в холле гостиницы в Монте-Карло

Певица путешествует по Европе, давая концерты и отдыхая.

Лобода показала «походку богини» в холле гостиницы в Монте-Карло
Светлана Лобода/instagram.com/lobodaofficial/

Теплые дни августа Светлана Лобода проводит в Европе. Певица отметилась на курорте в испанской Марбелье, в Риме и, наконец, добралась до Монако. На своей странице в Instagram Лобода опубликовала видео, на котором она, как заметили подписчики, «походкой богини» прошла по холлу роскошной гостиницы в Монте-Карло.

На ролике Лобода плавно движется спиной к зрителю, демонстрируя длинные, загорелые, обнаженные ноги. Звезда лишь на секунду поворачивается к камере лицом, чтобы поклонники могли рассмотреть ее наряд. На Светлане надеты короткое черное платье, босоножки на очень высоком каблуке, отделанные  плетеными блестящими ремешками, широкий пиджак, похожий на мужской. Из аксессуаров— очки и множество длинных колье из металла. Судя по вечернему образу, красивое дефиле Лобода показала в вечернее время, а местом назначения вполне может быть местный клуб или бар. За камерой слышен женский голос, который зовет: «Света!», но Лобода идет, не оборачиваясь, как будто не слышит.

«Походка богини!», «Света даже не смотрит, как мужики пластами падают к ее ногам», «Как всегда великолепна» — не сдержали эмоций подписчики.

Внимательные зрители заметили, что Лобода движется, как профессиональная модель, заводит одну ногу за другую по одной линии и «работает» не столько бедрами, сколько плечами, что и делает ее походку такой эффектной.

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МонакоСветлана Лободасуперзвезда

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Лобода показала «походку богини» в холле гостиницы в Монте-Карло
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