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Maruv страстно поцеловалась с 24-летней танцовщицей во время концерта

Инцидент произошел в Новосибирске.

Maruv страстно поцеловалась с 24-летней танцовщицей во время концерта
Марув. фото: globallookpress.com

Певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv, в этом году должна была представлять Украину на конкурсе «Евровидение». Именно за нее проголосовало большинство зрителей. Однако девушка отказалась от такой чести. Она пояснила, что ее не устроили условия договора, предложенного НОТУ, так как ей хотели запретить общаться с прессой без предварительного согласования и прекратить выступления в России.

Похоже, что о своем решении Анна не жалеет. Она уже несколько раз приезжала в Россию и этим летом выступила в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Ее выступление понравилось Алле Пугачевой, которая одарила украинскую звезду овациями. А 21 июля Maruv феерично выступила и в Новосибирске. На глазах публики девушка страстно поцеловалась с 24-летним хореографом и танцовщицей Ольгой Бойко.

Выступления артистки всегда были очень чувственными. Похоже, что на этот раз она поддалась страсти. Поклонники громкими возгласами и аплодисментами отреагировали на увиденное. Но не исключено, что поцелуй был частью сценического номера.

Примечательно также, что певица танцевала в ластексом черном костюме, что смотрелось очень дерзко.

«Ну, в общем-то это было реально нереально… Эти поцелуи», — написала в Instagram stories Maruv.

«Из последних сил. Танцевать летом в латексе — то еще удовольствие, скажу я вам», — поделилась впечатлениями Ольга. Добавим, что Анна уже выступила в Яровом. Ее гастрольный тур еще не завершился. В скором время певица даст концерт в Алтайском крае, 3 августа она выступит в развлекательном комплексе Altai Palace.

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Maruvскандалы в шоу-бизнесестрастные поцелуи

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Maruv страстно поцеловалась с 24-летней танцовщицей во время концерта
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