36-летняя Лобода объяснила, как ей удалось добиться стройности

36-летняя Светлана Лобода воспитывает двух дочек: восьмилетнюю Евангелину и годовалую Тильду. Украинская исполнительница во второй раз стала мамой в мае прошлого года. Певица заранее определилась с клиникой и медперсоналом, улетев в Лос-Анджелес. А уже спустя две недели после родов, наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале вернулась в Москву для того, чтобы появиться на музыкальной премии МУЗ-ТВ.

Светлана довольно быстро восстановилась после родов и все благодаря тому, что на протяжении всей беременности вела активный образ жизни — выступала на концертах, участвовала в фотосессиях, давала интервью.

«Я сделала паузу в гастролях только в целях безопасности. Хотя вполне могла и со сцены отправиться в родильный зал», — приводит «Антенна-Телесемь» слова Светланы Лободы.

Кроме того, певица поделилась секретом поддержания стройности. Так, знаменитость подметила, что мотивирует себя мечтой о привлекательной фигуре. Светлана убеждена, каждая девушка, которая хочет иметь превосходное тело и быть здоровой, не должна допускать больших перерывов между тренировочными днями. Отправляться на разминку нужно несмотря на усталость, лень или недосып.