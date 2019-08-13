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36-летняя Лобода объяснила, как ей удалось добиться стройности

Певица мотивирует себя мечтой о привлекательном фигуре.

36-летняя Лобода объяснила, как ей удалось добиться стройности
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Светлана Лобода воспитывает двух дочек: восьмилетнюю Евангелину и годовалую Тильду. Украинская исполнительница во второй раз стала мамой в мае прошлого года. Певица заранее определилась с клиникой и медперсоналом, улетев в Лос-Анджелес. А уже спустя две недели после родов, наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале вернулась в Москву для того, чтобы появиться на музыкальной премии МУЗ-ТВ.

Светлана довольно быстро восстановилась после родов и все благодаря тому, что на протяжении всей беременности вела активный образ жизни — выступала на концертах, участвовала в фотосессиях, давала интервью.

«Я сделала паузу в гастролях только в целях безопасности. Хотя вполне могла и со сцены отправиться в родильный зал», — приводит «Антенна-Телесемь» слова Светланы Лободы.

Светлана Лобода показала свою растяжку на балконе в Италии. Фото: Instagram.com/lobodaofficial

Кроме того, певица поделилась секретом поддержания стройности. Так, знаменитость подметила, что мотивирует себя мечтой о привлекательной фигуре. Светлана убеждена, каждая девушка, которая хочет иметь превосходное тело и быть здоровой, не должна допускать больших перерывов между тренировочными днями. Отправляться на разминку нужно несмотря на усталость, лень или недосып.

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диета звездСветлана Лободастройность

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36-летняя Лобода объяснила, как ей удалось добиться стройности
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