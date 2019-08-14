Гадина Юдашкина в купальнике показала результат тренировок

Этим летом многие звезды разъехались по теплым странам. Не стала исключением и семья Юдашкиных. Известный модельер привез семью в Израиль. Пока его 61-летняя жена Марина меняет один наряд на другой, он приглядывает за внуками: Анатолием и Аркадием. Взяла не один чемодан вещей с собой и его дочка Галина. Каждый вечер для прогулки она выбирает новый наряд.

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Галина во второй раз стала мамой в марте прошлого года. Однако она быстро вернулась в форму. Недавно девушка призналась, что берет с собой в отпуск специальную резинку и скакалку, чтобы заниматься по утрам. Именно это помогает ей держать себя в форме. Наследница Юдашкина поделилась пляжным фото, продемонстрировав результат тренировок. В кадре Галина стоит на побережье в белом купальнике в черную полоску с очень глубоким декольте. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

Необычное бикини подчеркнуло стройные ноги девушки, упругую грудь и плоский живот. На руках наследница кутюрье держала своего младшего сына.

«Осталось 3 пляжных дня, как быстро летит время на отдыхе», — призналась она.

Поклонники пришли в восторг от ее фигуры и смелого купальника. «Шикарно выглядите, купальник супер!», «Ух ты, какой купальник», «Если хороша модель, то и купальник будет хорош», «Какая у вас красивая фигура», «Вот это молодая мамочка! Роскошно», — прокомментировали пост подписчики. К слову, в отпуске Галина не ограничивает себя в еде. Она хвасталась столом, заполненным различными блюдами, как с овощами, так и с мясом.

А вам нравится фигура Юдашкиной?