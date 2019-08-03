Галина Юдашкина выбрала джинсовую тунику с кружевами для пляжа

Галина Юдашкина в свои 28 лет помогает родителям с бизнесом, создает коллекции одежды, а также занимается воспитанием двоих детей. Она состоит в браке с Петром Максаковым, от которого родила Анатолия в 2016 году и Аркадия в 2018-м. После родов девушка быстро пришла в форму. Засиживаться в декрете она не стала. Более того, наследница модельера Валентина Юдашкина много путешествует.

В первый же день отдыха девушка отметилась на пляже в бикини, показав стройную фигуру. Тогда вместе с ней позировал малыш Аркадий. Как и полагается, в отпуск она взяла с собой множество нарядов. На следующий день Юдашкина на пляже продемонстрировала другой стильный летний образ.

В кадре наследница кутюрье позирует в джинсовой тунике с кружевами. Ее она надела поверх купальника. Образ девушка дополнила шляпкой и кожаными шлепками. Младший сын Анатолий прижался к маме. Он был одет в яркие шорты и футболку, а также в резиновые аквашузы в виде Миньонов.

«Когда Толе был год, он ненавидел песок и море, каждый раз была истерика, поэтому мы сидели у бассейна. Брезгливость песка осталась, но уже с удовольствием бегает по песку и купается в море», — поделилась молодая мама.

Поклонники восхитились ее фигурой и летним нарядом. «Вас здесь не узнать! Счастья вам бесконечного!», «Какая красивая», «Очень красивая туника. Где то можно ее приобрести?», «Очень милый пляжный наряд», — прокомментировали пос подписчики.

А вам понравился пляжный образ Юдашкиной?