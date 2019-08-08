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Галина Юдашкина объяснила, как поддерживает форму в отпуске

Дочь модельера для мотивации также показала свою фигуру в мини-бикини.

Галина Юдашкина объяснила, как поддерживает форму в отпуске
Галина Юдашкина. фото: instagram.com/gyudashkina/

Как известно, у Валентина Юдашкина и его жены Марины есть взрослая дочь Галина. Девушка уже обзавелась своей семьей и подарила родителям внуков. Первенца Анатолия она родила в апреле 2016 года, а второй сын Аркадий появился на свет в марте 2018 года. Роды прошли в США, но долго засиживаться в декрете наследница кутюрье не стала. А это лето она уже провела с семьей в Москве. Лишь недавно чета Юдашкиных уехала в семейный отпуск.

Галина проводит в Израиле первые дни августа. Там она купается и загорает. Девушка быстро вернулась в форму после родов, поэтому уже хвастается подтянутой фигурой в бикини. Она также гуляет с наследниками, а когда ей нужно отлучиться, то оставляет их с бабушкой и дедушкой. Поклонники поражаются тому, как выглядит молодая мама. Не секрет, что она регулярно занимается спортом. На днях Юдашкина решила рассказать, как ей удается поддерживать себя в форме в отпуске.

«Я всегда с собой беру в поездку резинку для силовых тренировок она не занимает место в багаже, а результат отличный. Если в доме или в отеле нет спортзала, то я занимаюсь в номере, хотя бы 30 мин утром всегда найдется. Кто любит бегать, то можно бежать ранним утром по пляжу или вдоль по набережной, если вдруг нет, то ходьба быстрым шагом», — посоветовала девушка.

Она также отметила, что специальная резинка хорошо помогает прокачивать ягодицы и ноги. Плюс к этому можно устраивать кардио тренировку с помощью скакалки, а вместо утяжелителя есть вариант использовать бутылку с водой. «Никто не говорит отказываться от вкусностей в отпуске и на отдыхе, но лучше чередовать дни разгрузочные и полноценное трехразовое питание», — добавила Галина. Для мотивации, она опубликовала свое фото в черном мини-бикини.

Одни поклонники поблагодарили ее за советы и восхитились ее красотой, а другие заподозрили девушку в пластике. «Галина, а грудь-то не своя!», — заявила одна из подписчиц. «И что? Я писала что своя?», — ответила ей наследница модельера.

фото: instagram.com/gyudashkina/

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Галина Юдашкинаспорт и фитнесФото в купальнике

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Галина Юдашкина объяснила, как поддерживает форму в отпуске
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