61-летняя Юдашкина отметилась на отдыхе в открытом ярко-красном сарафане

Семья знаменитого модельера отдыхает в Израиле, что видно по геолокации в Instagram.

55-летний кутюрье, его супруга Марина, единственная 29-летняя дочь Галина и двое внуков, 3-летний Анатолий и годовалый Аркадий отдыхают в Израиле. Марина Юдашкина активно делится с помощью своей страницы в Instagram сюжетами на тему путешествия, попутно размещая летние образы не только в своем исполнении, но и в подаче 74-летней мамы Валентина Раисы —тоже заядлой модницы.

На фото, появившемся в Instagram светской львицы, она демонстрирует открытый ярко-красный сарафан-миди на бретелях. Наряд облегает стройную фигуру Марины и в лучшем свете преподносит роскошное декольте блондинки. Не скрывает он и шоколадный загар, который Юдашкина успела приобрести за время отпуска.

К сарафану Марина подобрала босоножки на ремешке и плоской подошве, несколько золотых браслетов и тонкую цепочку с кулоном. Юдашкину сфотографировали на фоне живописного уютного сада с цветами и каменными скамейками «под старину».

Подписчики выразили искреннее восхищение гармоничной картинкой и тем, как выглядит жена модельера: «Шикарная Женщина», «Нельзя быть красивой такой», «Со вкусом все в порядке».